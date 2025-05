La Polizia di Stato a Legnano ha arrestato un cittadino pakistano di 19 anni, con svariati precedenti penali, e ha eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di altri due cittadini pakistani per rapina aggravata.

Rapina con una pistola: arrestato un 19enne

La sera di mercoledì scorso, gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Legnano sono intervenuti in via Saronnese a seguito di una rapina consumata ai danni di due cittadini del Bangladesh ai quali, dopo essere stati minacciati con una pistola, sono stati sottratti un telefono, un portafoglio e un monopattino elettrico. Giunti immediatamente sul luogo, i poliziotti, hanno notato due uomini allontanarsi a piedi mentre il terzo stava scappando a bordo del monopattino precedentemente sottratto.

Rintracciati anche i due complici

Gli agenti hanno bloccato e arrestato il 19enne che è stato successivamente condotto presso il carcere di Busto Arsizio e messo a disposizione della Procura della Repubblica, mentre gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce con la refurtiva. A seguito di un’articolata attività d’indagine, gli agenti di via Monsignor Eugenio Gilardelli sono riusciti a risalire all’automobile utilizzata dei due fuggitivi che ha portato all’individuazione di un’abitazione in provincia di Como dove sono stati trovati i due complici e l’arma utilizzata per la rapina, una pistola finta.

I due uomini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria e condotti presso il carcere di Como.