Rapina alla Sala slot: arrestati i due malviventi

Lunedì scorso, gli Agenti della volante del commissariato Legnano, intorno alle 9 circa, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una sala di slot machine in via Fogazzaro a Legnano in quanto era stata segnalata una rapina; giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato immediatamente i due uomini travisati che, dopo aver minacciato una dipendente, si erano appropriati di circa 3600 euro in contanti.

A seguito di perquisizione il 60enne è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 e un coltello pieghevole con lunghezza complessiva di 16 cm.

I due uomini, dopo gli accertamenti di rito, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Busto Arsizio con la misura precautelare convalidata dal locale Tribunale.