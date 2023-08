Rapina alla Lidl, bottino da 700 euro

Rapina alla Lidl di Cornaredo, bottino da 700 euro.

Rapina

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Cornaredo per individuare e rintracciare gli autori della rapina avvenuta nella mattina di giovedì al supermercato Lidl di via San Siro. Il colpo è stato portato a termine in pochissimi secondi.

Due malviventi

Due persone con il volto travisato sono entrati nel negozio e si sono diretti immediatamente verso la cassa. Dietro minaccia verbale, hanno intimato la cassiera di consegnare i soldi. Non erano armati. Il dipendente non ha opposto resistenza: i due malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 700 euro.

Indagini dei carabinieri

Poco dopo sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Cornaredo, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e dato il via alle indagini, per cui potrebbero essere fondamentali le immagini raccolte dai circuiti di sorveglianza privati e pubblici presenti e in fase di acquisizione da parte dei Militari dell’Arma.