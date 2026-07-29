Sul posto Carabinieri, Polizia di Stato e un'ambulanza per soccorrere una commessa che ha accusato un malore dopo la rapina

Attimi di grande paura e concitazione nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, per una rapina avvenuta nella gioielleria “Gioielli di Valenza” del centro commerciale Rho Center di via Capuana.

Rapina alla gioielleria del Rho Center, malviventi in fuga coi preziosi

I rapinatori sono entrati in azione una manciata di minuti prima delle 14, spaccando una delle vetrine della gioielleria, asportando i preziosi contenuti all’interno e poi dandosi immediatamente alla fuga. Al momento non è ancora chiaro a quanto possa ammontare il bottino, dal momento che sono ancora in corso le procedure di conteggio per il valore dei gioielli sottratti.

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L’intervento di Carabinieri, Polizia e Ambulanza

Una delle commesse, subito dopo la rapina, ha accusato un malore. Immediata dunque la chiamata al numero unico dell’emergenza urgenza 112, che sul posto ha portato diverse pattuglie dei Carabinieri e volanti della Polizia di Stato, oltre ad un’ambulanza in codice giallo.

I sanitari hanno immediatamente soccorso la commessa, una donna di 48 anni, mentre carabinieri e poliziotti hanno iniziato a raccogliere le testimonianze per ricostruire esattamente l’accaduto.

Importanti indicazioni per aiutare le Forze dell’Ordine nelle indagini e nella ricostruzione dell’identikit dei malviventi potranno arrivare anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente in gioielleria e nel centro commerciale.