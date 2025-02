Ragazzo magentino scomparso: si cerca 16enne allontanatosi da scuola a Vittuone

Sono attualmente in corso le ricerche per ritrovare il 16enne di Magenta Taha Ahmed Alì Haltayeb, studente della 2^B dell'Istituto Alessandrini di Vittuone che nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato da scuola.

Ragazzo magentino di 16 anni si allontana da scuola a Vittuone

Stando alle informazioni confermate dalla madre e dal fratello, il ragazzo è uscito dalla classe poco dopo le 12 chiedendo di andare in bagno in concomitanza con l'inizio dell'intervallo. Al riprendere delle lezioni però, il giovane non è più tornato ed è stato a quel punto che, dopo averlo cercato in tutta la scuola, è scattata l'allerta alle forze dell'ordine.

Sul posto sono subito giunti i Carabinieri della stazione di Sedriano, che stanno attualmente investigando per capire dove si sia diretto, dall'Arma specificano che la denuncia di allontanamento volontario é stata presentata questo pomeriggio da una docente. Si indaga inoltre sulle motivazioni che hanno spinto il 16enne a fuggire da scuola.

Al momento dell'allontanamento, Taha Ahmed Alì Haltayeb indossava una felpa con la zip grigia e dei pantaloni neri; uscendo da scuola il ragazzo ha inoltre lasciato in classe lo zaino, il giubbotto, i soldi, il cellulare e l'abbonamento dei mezzi pubblici. L'ultima segnalazione ricevuta dai familiari riguarda un possibile avvistamento avvenuto a Sedriano tra le 14 e le 15 di lunedì.

La richiesta della famiglia è che si sparga il più possibile la voce affinché il ragazzo possa essere rintracciato. Queste le parole della madre: