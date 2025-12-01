Ragazzo investito mentre va a scuola: trasportato al Niguarda

Il 16enne stava attraversando la strada quando è stato travolto da una vettura

Grave incidente questa mattina, lunedì 1 dicembre 2025, in via Novara ad Abbiategrasso. Un ragazzo di 16 anni, che si stava recando a scuola a piedi, è stato investito da un’auto furgonata che proseguiva verso il centro della città.

Scaraventato a metri di distanza

Erano circa le 7.30 quando è scattato l’allarme, sul posto Areu ha inviato un ambulanze e un’auto medica oltre alle pattuglie della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per fare luce sull’accaduto e regolato il traffico a quell’ora intenso.

Da una prima ricostruzione dei fatti il giovane di 16 anni con in spalla la sua cartella, stava attraversando la strada, nelle vicinanze delle strisce pedonali, quando l’auto che sopraggiungeva con a bordo due anziani, un di uomo di 84 anni e una donna di 85, lo ha investito scaraventandolo a diversi metri di distanza. In quel momento piovigginava ed era ancora buio. L’impatto è stato violentissimo, il 16 ha praticamente sfondato il lato destro davanti della vettura e il parabrezza prima di ricadere sull’asfalto.

Portato in ospedale

I rilievi effettuati dalla Polizia Locale dovranno evidenziare se il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali per recarsi alla fermata del bus che si trova all’altro lato della strada della zona di case popolari da dove proveniva e se l’auto proseguiva a velocità sostenuta, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro

Giunti sul posto i paramedici hanno stabilizzato il 16enne prima di trasportalo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano per ulteriori accertamenti e le cure del caso.