Ragazzo di 22 anni si sente male: arrivano i soccorsi

Un ragazzo di 22 anni si è sentito male: è successo oggi, venerdì 18 giugno 2021, intorno alle 15.40, a Furato, frazione di Inveruno.

Ragazzo si sente male: ecco cos'è successo

Erano circa le 15.40 di oggi, venerdì 18 giugno, quando un giovane di 22 anni si è sentito male appena finito il suo turno di lavoro in via Alfieri a Furato, frazione di Inveruno. Le sue condizioni sembravano essere gravi, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

L'arrivo dei soccorsi

In via Alfieri è giunto un equipaggio della Croce Bianca di Magenta e un elisoccorso. Per fortuna le condizioni del giovane sono risultate essere meno gravi di quelle considerate inizialmente. Il 22enne è stato portato in codice verde all'ospedale di Magenta per i controlli del caso.

Settimana scorsa il caso a Cuggiono

Venerdì 11 giugno si era sentito male anche un 42enne appena uscito dal lavoro a Cuggiono. Settimana scorsa, a salvarlo, oltre all'arrivo tempestivo della macchina dei soccorsi, anche le manovre di rianimazione praticate dai suoi colleghi.