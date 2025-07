Ragazzino di 21 anni accoltellato: indagano i Carabinieri

CRONACA

Fortunatamente le condizioni di salute del giovane sono apparse meno gravi del previsto, la lama non ha raggiunto organi vitali, il 21enne è stato trasferito al Niguarda

Un ragazzino di 21 anni originario dell'Ecuador è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, in via Gabriele D'Annunzio, vicino al campetto da basket di Pero e a poca distanza dal palazzo municipale.

In via Gabriele D'Annunzio l'ambulanza dell'Astra Soccorso e l'elisoccorso inviato dal Niguarda

L'esatta dinamica dei fatti dovrà essere ricostruita dai Carabinieri della Compagnia di Rho, anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe si tratti di una accesa litigata tra amici, che sono prontamente intervenuti sul posto. Insieme ai carabinieri in via D'Annunzio anche l'elisoccorso con medici e infermieri inviati dalla centrale operativa del 118 e gli operatori dell'ambulanza dell'Astra Soccorso di Pero.

La lite è avvenuta a poca distanza dalla casa del 21enne accoltellato

La lite è avvenuta a poca distanza dalla casa del giovane accoltellato i due avrebbero discusso ad alta voce, ad un certo punto l'aggressore ha estratto un coltello, colpito il 22enne al torace e poi si è dato alla fuga. Il giovane si è accasciato a terra attirando l'attenzione dei vicini di casa che hanno sentito le urla e sono usciti per strada dando l'allarme al 112

La lama fortunatamente non ha raggiunto organi vitali del giovane

Dopo i primi soccorsi sul posto, fortunatamente le condizioni di salute del giovane sono apparse meno gravi del previsto, la lama non ha raggiunto organi vitali, l'uscita dell'ambulanza è stata in codice rosso, il rientro all'ospedale milanese di Niguarda, dove il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo.

I carabinieri hanno avviato le indagini per identificare il responsabile

Una volta trasportato il giovane in ospedale i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile.