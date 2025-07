Ragazzi entrano abusivamente nei vecchi campi da calcetto, denunciati

ERA IN PIU' DI 20 E SFIDAVANO I DIVIETI

Polizia Locale in azione in via Alfieri: più di 20 giovanissimi avevano sfidato i divieti. Prosegue anche la lotta contro l'abbandono di rifiuti

Ragazzi entrano abusivamente nei vecchi campi da calcetto di via Alfieri a San Vittore Olona: denunciati.

Ragazzi entrano abusivamente nei vecchi campetti, denunciati

Si erano introdotti abusivamente nei campi da calcetto ormai abbandonati da anni in via Alfieri a San Vittore Olona, una struttura lasciata a se stessa da anni vittima di intrusioni e vandalismi. Ma stavolta qualcuno è stato beccato. Nei giorni scorsi, infatti, la Polizia Locale, insieme ai Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore, hanno identiticato più di 20 ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, non residenti in paese, che si trovavano all'interno della struttura, malgrado le segnalazioni di divieto di accesso e proprietà privata recentemente messi all'esterno della recinzione. Tutti sono stati denunciati. <Si ricorda che ad oggi l’area dei campetti è inagibile anche per le vandalizzazioni compiute negli ultimi anni ed è in corso una manifestazione di interesse per la

gestione dell’area" ricorda il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Paolo Salmoiraghi.

Lotta all'abbandono di rifiuti

La Polizia Locale, insieme alla società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, prosegue i suoi controlli anche contro chi abbandona i rifiuti in paese: da dicembre 2024 a giugno 2025, sono state elevate 21 sanzioni per abbandoni verificatisi in diverse vie, quali via Roma, Europa, Battisti, Montale, Speri, Verdi, 24 Maggio, Mentana, Matteotti, Primo Maggio, Lamarmora e Piazza Vignati. "Una verifica capillare dei rifiuti abbandonati che vengono visionati con cura per risalire ai proprietari e sanzionarli - ricorda Salmoiraghi - Questa procedura è effettuata sia su segnalazione dei cittadini sia dalle pattuglie sul

territorio. Nei prossimi mesi verranno inoltre rivisti gli orari del passaggio della spazzatrice per un miglior servizio e per dare la possibilità alla Polizia Locale di verificare che le vie del paese siano effettivamente sgombre dalle automobili negli orari stabiliti. Inoltre, in questi giorni è in fase di installazione l’implementazione del servizio di video sorveglianza cofinanziato da Regione Lombardia che aumenterà la sorveglianza nella zona del palazzo comunale e di Piazza Italia".