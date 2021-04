Un paio di colpi nella zona nord, quindi nuovi tentati e a segno in zona sud. Via Romero, via Marconi, via Avogadro, via Novara e via Galvani sono state colpite negli ultimi giorni dai malviventi, forse una banda ben organizzata che agisce di notte. Raffica di furti, il Pd chiede un tavolo con le forze dell’ordine

Torna sotto i riflettori la sicurezza che scalda il dibattito politico. “La sicurezza è un tema delicato, un tema che spesso, purtroppo, è stato utilizzato in modo strumentale solo per fini elettorali. La realtà è che i toni da sceriffo non bastano per affrontare un problema complesso e particolarmente sentito dai cittadini – è l’affondo dem – Per questo , con la convinzione che sia la collaborazione e il coordinamento tra Forze dell’Ordine, istituzioni e cittadinanza a fare la differenza, chiediamo all’Amministrazione Calati di convocare un tavolo di coordinamento e valutazione con Carabinieri, Guardia di Finanze, Polizia di Stato, Polizia Locale, Istituti di Vigilanza e tutte le rappresentanze politiche per individuare insieme le azioni per rendere Magenta una città più sicura”.

Sotto i riflettori anche il tema del disagio