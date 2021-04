Furto in abitazione nella notte tra giovedì e venerdì in via Marconi a Magenta. Nelle stesse ore un altro tentato colpo in zona stazione

Magenta, furto in casa in zona stazione

Furto in abitazione nella notte tra giovedì e venerdì in via Marconi a Magenta: ignoti si sono introdotti all’interno dell’immobile salendo al primo piano e rompendo una finestra per poter entrare in casa e arraffare qualche gioiello, dandosi quindi alla fuga. Nella stessa notte un altro tentativo di furto non andato a buon fine sempre in zona stazione ferroviaria. Indagano i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.