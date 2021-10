Raffaella Danese scomparsa da giorni: continuano le ricerche

LEGNANO

La donna, residente in città, non si trova da lunedì; la sua auto trovata a Castellanza; anche oggi Vigili del Fuoco al lavoro

Raffaella Danese, residente a Legnano, è scomparsa da giorni. La sua auto era stata ritrovata a Castellanza.

Raffaella Danese, la ricerca continua

Sono iniziate anche oggi, sabato 9 ottobre 2021, a Legnano, le ricerche di Raffaella Danese, la donna di 47 anni, residente in città, scomparsa il 4 ottobre la cui auto era stata ritrovata a Castellanza. Tutti la stanno cercando, i Vigili del Fuoco sono in campo da giorni anche con l'elicottero. Della legnanese si è occupata anche la nota trasmissione "Chi l'ha visto?" nella puntata di mercoledì: dove è stato ricordato che la donna è alta 1,58 metri, ha i capelli rossi, occhi azzurri e vari tatuaggi cui uno molto visibile sull'avambraccio sinistro. Aveva con sè la sua borsa da lavoro con i documenti ma senza il cellulare.

Vigili del fuoco e Forze dell'ordine ancora al lavoro

E anche la mattina di oggi i pompieri (così come Protezione civile e Forze dell'Ordine) sono impegnati nel cercare elementi utili che possano portare alla donna, in campo anche la squadra del soccorso subacqueo che stanno battendo anche la zona del fiume Olona. Mercoledì è stato diffuso un appello diretto dalla famiglia (che teme che la donna sia in difficoltà) anche tramite i social a chiunque l'avesse vista o avesse sue notizie.

