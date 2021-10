Vigili del fuoco sull'Olona: dispersa una persona

Allertato anche l'elicottero

E' stata trovata l'auto ma non c'è alcuna traccia del proprietario e si teme possa essere finito nel fiume.

Mezzi di soccorso al lavoro lungo le sponde dell'Olona tra Castellanza e Legnano nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì 5 ottobre 2021, per una persona dispersa che si teme sia finita nelle acque.

Persona dispersa, Vigili del Fuoco al lavoro sull'Olona

Ricerche in corso, per via terra e per via aerea, lungo il corso dell'Olona. L'allarme è scattato dopo il ritrovamento di un'auto parcheggiata in prossimità della riva, nel territorio di Castellanza. Non c'è traccia della persona proprietaria e si teme possa essere finita tra le acque del fiume. Non sono stati resi noti altri dettagli. Oltre ai mezzi medici pronti a intervenire, sono arrivati quelli dei Vigili del fuoco, specialisti del Soccorso subacqueo compresi, che stanno predisponendo l'Unità di crisi locale per la ricerca dispersi ed è stato allertato il Drago 84 per l'osservazione dall'alto. Partiti da Castellanza, i pompieri si sono portati a Legnano, al Parco Castello.