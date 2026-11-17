E' quanto sarebbe successo nella serata di sabato; sul posto Carabinieri e Polizia di Stato

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Raduno internazionale di estrema destra a Legnano: maxi dispiegamento di Forze dell’Ordine.

Raduno internazionale di estrema destra in città: maxi dispiegamento di Forze dell’Ordine

Un raduno internazionale di estrema destra a Legnano. E’ quanto sarebbe successo nella giornata di sabato 14 novembre 2026 e che ha visto nella zona Oltre Sempione un vasto schieramento di Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia di Stato per la precisione. L’evento, che si sarebbe svolto in un locale, sarebbe stato reso noto tramite alcuni social. L’evento in questione potrebbe spiegare la presenza di auto con numerose targhe straniere tedesche, francesi, polacche, austriache. La serata era prevista a conclusione di una due giorni di iniziative iniziata venerdì 13 novembre 2026 a Bollate, fatti che avevano portato alla protesta da parte di Rifondazione comunista