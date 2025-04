Quattro persone fermate per l’omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy

Svolta nelle indagini per l’omicidio dell’egiziano Mohamed Elsayed Elsharkawy, il 21 enne ucciso alle case popolari di via Fusè ad Abbiategrasso la notte tra venerdì e sabato.

Tre fratelli e un loro amico

Quattro fermi effettuati dai carabinieri di Abbiategrasso, si tratta di 4 giovani italiani, tutti indagati per omicidio in concorso, sono stati identificati dai Carabinieri grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze.

Si tratta di tre fratelli di 27, 20 e 18 anni, e di un loro amico 27enne, tutti residenti in via Fusé, dove la vittima è stata colpita con una coltellata fatale al petto e lasciata agonizzante sotto i portici delle case popolari. Stando agli accertamenti eseguiti dai carabinieri, dietro all'omicidio vi sarebbero questioni legate allo spaccio di droga.

Le risse durante la serata

Nel dettaglio quella notte in via Fusè ci sarebbero state diverse risse tra varie bande di nordafricani e italiani, quella con l’accoltellamento del giovane egiziano sarebbe nata in un locale della città e terminata tragicamente sotto i portici della case Aler.