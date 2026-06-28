Quattro feriti e sei chilometri di coda sotto il sole

Quattro feriti e tangenziale bloccata per almeno un’ora. Questo il bilancio del grave incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato sulla Tangenziale Ovest all’altezza di via Ghisolfa a Rho.

Da chiarire le cause del sinistro, le due auto viaggiavano da Settimo Milanese verso Rho

Mancavano pochi minuti alle 17 quando per cause ancora in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale, due auto che viaggiavano in direzione di Rho si sono scontrate. L’allarme è scattato immediatamente in codice rosso, la massima urgenza, mobilitando tempestivamente la macchina dei soccorsi.

Tre feriti trasportati all’Humanitas di Rozzano uno al Sacco

Sul posto in pochi minuti l’equipaggio dell’Astra Soccorso di Pero e quello della Croce Rossa oltre al personale dell’automedica proveniente dall’ospedale San Carlo di Milano. Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco di Milano. Dopo i primi soccorsi sul posto, i feriti sono due uomini di 50 e 66 anni e due donne rispettivamente di 67 e 48 anni, le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate d’urgenza, tre all’Humanitas di Rozzano e uno all’ospedale Sacco. Dopo le cure in pronto soccorso i quattro sono stati ricoverati per precauzione. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita

Sei chilometri di coda sotto il sole in direzione dei Laghi

A causa dell’incidente, per permettere le operazioni di soccorso e per spostare i veicoli e per permettere agli agenti della Polizia Stradale di effettuare i rilievi, il traffico sulla tangenziale Ovest, in direzione dei Laghi, è rimasto bloccato per almeno un’ora. Sei i chilometri di coda che si sono registrati.