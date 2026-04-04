E' quanto successo questa mattina in via Goldoni; sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia Locale

Quattro auto in fiamme all’alba: è successo a Canegrate.

Quattro auto in fiamme all’alba

Quattro auto in fiamme all’alba. E’ quanto successo oggi, sabato 4 aprile 2026, a Canegrate. Erano da poco passate le 6 quando un’alta colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza. A bruciare erano quattro vetture, tutte all’interno della stessa proprietà in via Goldoni.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme alla Polizia Locale. Non si esclude nessuna pista, nessun ferito ma danni ingenti.

