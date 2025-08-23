Quattro arresti dei carabinieri di Rho

Cronaca

Nel pomeriggio del 20 agosto una serie di interventi dei carabinieri della Compagnia di Rho

Nel pomeriggio del 20 agosto 2025 i Carabinieri della Compagnia di Rho (MI) hanno eseguito quattro distinti arresti nei comuni di Rho, Garbagnate Milanese e Senago, nell’ambito di un’attività di controllo del territorio che ha visto impegnati i militari in servizi straordinari di prevenzione e contrasto ai reati predatori e allo spaccio di stupefacenti.

Compagnia Carabinieri Rho

A Rho, i Carabinieri della Stazione di Arese hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, possesso ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti, due cittadini marocchini di 36 e 37 anni, senza fissa dimora e pregiudicati, sorpresi a bordo di un’auto a noleggio risultata oggetto di appropriazione indebita. Alla vista della pattuglia i due non si sono fermati all’alt e si sono dati alla fuga, ingaggiando un inseguimento per le vie cittadine di Arese, Bollate e Baranzate, conclusosi a Rho grazie anche al supporto della pattuglia della Sezione Radiomobile.

Bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di due coltelli, circa 45 grammi di cocaina e 1.650 euro in contanti. L’auto e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Quattro arresti

Sempre nel pomeriggio a Garbagnate Milanese, i Carabinieri della Stazione hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, un cittadino romeno di 48 anni, che in stato di alterazione alcolica stava molestando clienti e gestori di un bar-tabacchi. Alla vista dei militari ha rifiutato di fornire le proprie generalità, opponendo resistenza e tentando di aggredirli.

Bloccato dopo una breve colluttazione, ha riportato una lieve ferita al sopracciglio destro, medicata dal personale del 118.

Anche nelle Groane

A Senago, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nel Parco delle Groane, i Carabinieri della Stazione di Cesate hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un cittadino marocchino di 25 anni, irregolare e senza fissa dimora, sorpreso subito dopo una cessione di stupefacente. Bloccato mentre tentava di fuggire nella vegetazione, è stato trovato in possesso di un borsello contenente 11 dosi di cocaina per un peso complessivo di oltre 8 grammi, 4 involucri di hashish e 536 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Tutti gli arrestati, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Milano.