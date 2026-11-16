Fermato a Milano, è scappato gettando via il telefono: le foto di alcune bollette trovate nel cellulare hanno portato gli agenti a un’abitazione di Villa Cortese, dove c’erano oltre cinque chili di marijuana e due panetti di hashish.

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Un borsone sportivo pieno di droga e materiale per confezionare le dosi in un’abitazione di Villa Cortese.

Quasi sei chili di droga in casa

È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato, al termine di un’operazione partita a Milano. Un 25enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo e la fuga

Tutto è cominciato verso le 22.40, durante il servizio serale di controllo del territorio. Gli agenti della volante del commissariato Porta Genova hanno notato il giovane, che alla vista dell’auto della Polizia ha accelerato il passo. Lo hanno fermato in via Tito Vignoli. Lui ha raccontato di essere ospite di amici in città e ha mostrato un documento d’identità, poi è scappato all’improvviso. Durante la fuga ha lanciato il cellulare oltre il muro di cinta di un cortile in via Vespri Siciliani. Poco dopo, in via Bruzzesi, ha gettato anche un involucro con 4 grammi di cocaina, 44 di hashish e 4 di marijuana.

Dal cellulare alla perquisizione

I poliziotti lo hanno inseguito e lo hanno bloccato in via Giambellino. Nel telefono recuperato hanno trovato le immagini di alcune bollette intestate a un’abitazione di Villa Cortese, dove è poi scattata la perquisizione. Nell’appartamento gli agenti hanno sequestrato un borsone sportivo con cinque buste di marijuana, per un peso complessivo di 5,26 chili. Hanno trovato anche due panetti di hashish da due etti, un barattolo con quasi un etto della stessa sostanza, diversi telefoni cellulari e materiale per il confezionamento delle dosi.