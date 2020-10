Quasi 500 nuovi positivi Milanese, il rapporto tamponi-contagiati oltre il 6%

Sono 1.032 i nuovi positivi in Lombardia, di cui 460 nella Provincia di Milano, a fronte di 15.590 tamponi effettuati. La percentuale tra tamponi e contagiati sale così al 6,6%, la più alta di questa seconda ondata

Il numero di nuovi positivi

Oggi, domenica 11 ottobre, sono stati effettuati 15.590 che portano il totale complessivo a 2.318.988. I nuovi casi positivi sono 1.032 (di cui 90 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico), mentre i guariti-dimessi toccano quota 83.190 (+202 rispetto a sabato), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti. Sale di quattro unità il numero di persone ricoverate in Terapia intensiva (48), di 25 invece quello di pazienti ricoverati, ma non in Terapia intensiva: (433). Il numero dei decessi è salito a 16.985 (+3 rispetto a sabato)

I nuovi casi per provincia

Milano: 460, di cui 211 a Milano città

Bergamo: 29

Brescia: 72

Como: 36

Cremona: 35

Lecco: 13

Lodi: 17

Mantova: 10

Monza e Brianza: 143

Pavia: 103

Sondrio: 11

Varese: 58

