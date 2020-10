In Lombardia 1.140 nuovi positivi, quasi 600 nel Milanese

Sono 1.140 i nuovi positivi da coronavirus a fronte di 22.910 tamponi effettuati: la percentuale ha sfiorato il 5 per cento, aumentando sensibilmente rispetto a venerdì. E dei nuovi positivi quasi la metà (587 per la precisione) si registrano nel Milanese

Il conto dei nuovi positivi

Il conto di sabato 10 ottobre ci dice che sono stati effettuati 22.910 tamponi che portano il totale a 2.330.398. Aumenta ancora il numero di nuovi positivi: oggi sono 1.140 (di cui 75 “debolmente positivi” e 8 a seguito di test sierologico), mentre i guariti-dimessi salgono a 82.988 (+244), di cui 1.445 dimessi e 81.543 guariti. Fortunatamente non cambia il numero di persone ricoverate in Terapia intensiva in Lombardia (44), mentre aumenta quello dei ricoverati non in Terapia intensiva: sono 408, + 37 rispetto a venerdì. Purtroppo si registrano ancora due decessi che portano il totale a 16.982

I nuovi casi per provincia

Milano: 587, di cui 312 a Milano città

Bergamo: 36

Brescia: 57

Como: 34

Cremona: 25

Lecco: 25

Lodi: 17

Mantova: 29

Monza e Brianza: 113

Pavia: 40

Sondrio: 6

Varese: 91

