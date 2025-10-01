Quarta spaccata in tre mesi nella stessa via

I ladri hanno preso di mira la cartoleria al civico 103, fuggendo con un bottino magro ma lasciando dietro di sé danni e rabbia.

Ennesima spaccata notturna ai danni di un negozio di Legnano.

Spaccata notturna ai danni della Cartoleria del Corso a Legnano

Nella notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre ignoti hanno preso di mira la Cartoleria del Corso al civico 103 di corso Garibaldi. Per introdursi nel negozio hanno divelto la vetrina dall’infisso, dopodiché hanno sottratto un pc e un tablet e hanno strappato la cassa, che poi il titolare Luigi Poretti ha ritrovato abbandonata per strada a poca distanza dalla cartoleria. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato.

È il quarto colpo in tre mesi: i commercianti chiedono più sicurezza

Più che il danno in sé (nella cassa c’era poco contante), a lasciare l’amaro in bocca a Poretti è “il fatto che siano entrati in negozio e che questa in zona sia la quarta spaccata in tre mesi”.

Il legnanese spiega:

“Non ci sentiamo sicuri. Tutte le sere chiudiamo il negozio augurandoci di non trovare sorprese l’indomani mattina. Stavolta è toccato a noi, ma è una roulette tutt’altro che piacevole. Il sindaco mi ha chiamato subito per esprimere vicinanza. Speriamo però che si possa fare qualcosa di concreto per scongiurare i continui furti. Tramite la Confcommercio abbiamo già avviato interlocuzioni con l’Amministrazione comunale, alla quale chiediamo l’installazione di nuove telecamere e controlli più frequenti, in particolare nelle ore notturne”.