Qualcuno ha perso, per caso, un divano?

Qualcuno ha perso un divano? Lo ritrova in strada, a Pregnana, in via Vanzago.

Rifiuti

Continuano imperterriti i fenomeni di scarico di rifiuti sulle strade che circondano Pregnana e Vanzago.

Nel l’usuale luogo di abbandono all’inizio di via Vanzago, nonostante i cartelli che annunciano videosorveglianza e controlli, continuano ad essere lasciati rifiuti ingombranti. Questa volta non si tratta di sacchi di immondizia o di materiale di scarto di imprese edili come in passato. Questa volta è stato abbandonato direttamente un divano intero.

Divano in strada

L’ultimo abbandono è quello di due divani, in condizioni non più utilizzabili, lasciati all’inizio dell’area di sosta.

Toccherà alla collettività farsi carico dei rifiuti di questa gente, a meno che i gentili scaritori non vengano individuati.