Pusher in fuga, droga recuperata

Nuovo sequestro di sostanze stupefacenti da parte degli agenti del comando di Polizia locale di Cornaredo, che costringono con la propria presenza due pusher a fuggire e abbandonare la droga.

A Cornaredo

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, intorno alle 16 e 30, nella periferica via per Cusago, strada provinciale 162.

Si tratta di una zona, quella a Sud di San Pietro all’Olmo, dove i campi e le aree industriali o agricole vengono spesso utilizzate da spacciatori per rifornire i propri clienti di passaggio in automobile.

Zona di spaccio

Lo scorso anno venne anche ritrovato il cadavere di un giovane nordafricano abbandonato a bordo strada.

Chiaro dunque che l’area sia oggetto di attenzioni da parte delle forze dell’ordine, impegnate in una lotta, spesso impari, contro i malviventi che operano nella boscaglia.

Ulteriore riprova è il nuovo sequestro, che fa seguito a quello di inizio aprile, da parte degli agenti della Polizia Locale di Cornaredo guidati dal comandante Stefano Baiona.

I due agenti erano in servizio di pattugliamento sul territorio quando, giunti in via Cusago, hanno notato dei movimenti sospetti a bordo strada. Come accaduto ad aprile, la presenza della volante e dei due agenti in divisa ha portato gli spacciatori a fuggire. Gli agenti della Locale hanno visto i due, all’apparenza due giovani nord africani, dileguarsi nei boschi lasciando alle proprie spalle la merce che avevano con sé.

100 grammi abbandonati

Fra i cespugli i due vigili hanno ritrovato quattro sacchettini di plastica contenenti stupefacente, un bilancino di precisione, e anche un telefono cellulare che è stato visionato per ottenere utili informazioni.

Nei sacchettini recuperati, del peso complessivo di circa 100 grammi, hashish, marijuana e eroina e cocaina.