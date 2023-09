Pullman lilla fuori uso, squadra in trasferta con mezzi propri

Il pullman lilla è fuori uso, la squadra deve andare in trasferta con mezzi propri.

"Falsa partenza" per il nuovo pullman del Legnano calcio

Nella tortuosa strada che sta percorrendo per cercare di convincere la piazza di Legnano delle sue buone intenzioni, Emiliano Montanari (nella foto di copertina) è incappato in un ulteriore ostacolo, probabilmente non previsto.

Il proprietario dell’Ac Legnano alla fine di agosto ha annunciato l’acquisto di un pullman per accompagnare in trasferta la prima squadra e la Juniores Nazionale.

"Una scelta voluta fortemente dalla società per dare maggiore identità alla squadra ed alla città anche quando andrà in trasferta, oltre che naturalmente rendere gli spostamenti dei nostri ragazzi più comodi, organizzati, elastici e agevoli" comunicava il club sul sito ufficiale.

Lo scorso 8 settembre, il mezzo è arrivato a Legnano ma, evidentemente, non è stato oggetto delle necessarie valutazioni da parte del club lilla.

Staff e giocatori hanno raggiunto Trezzo con mezzi propri

Domenica 10 settembre, in procinto di partire per la trasferta di Trezzo sull’Adda per raggiungere lo stadio della Tritium, l’amara scoperta: il pullman non può essere messo in strada se non dopo un restyling che lo renderà così utilizzabile.

Loro malgrado, staff e giocatori hanno dovuto utilizzare mezzi propri per raggiungere lo stadio della Rocca di Trezzo (dove fortunatamente hanno colto la vittoria) e giocare regolarmente la prima giornata di campionato. ma resta l’imbarazzo del club che ha giocoforza lasciato il mezzo nel parcheggio del Mari.