GIOVANE IN OSPEDALE

Pullman finisce contro il guardrail, che colpisce un passante

E' successo questa mattina in via Buonarroti: un 27enne è finito in ospedale

Busto Garolfo
Pubblicato:

Pullman finisce contro il guardrail, che si stacca e colpisce un passante: è successo a Busto Garolfo.

Pullman contro il guardrail, ferito un passante

Prima il pullman che urta il guardrail, che poi si stacca e colpisce un passante. Attimi di paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, lunedì 25 agosto 2025, a Busto Garolfo. Erano circa le 7.25 quando un bus che stava percorrendo la via Buonarroti, per motivi ancora da accertare con chiarezza, ha urtato la barriera lungo la strada, barriera che sganciandosi ha colpito leggermente un 27enne che stava transitando a piedi in quel momento.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri della Compagnia di Legnano insieme ai Vigili del fuoco e all'ambulanza della Croce rossa. Il giovane è stato medicato sul posto e poi trasportato, in codice giallo, all'ospedale di Legnano.

