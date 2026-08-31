Pullman distrutto dalle fiamme sulla Sp12

Il rogo è scoppiato poco dopo le 7.30 in via Pionieri dell’aria, al confine con Villa Cortese. A bordo non c'erano passeggeri e l'autista è riuscito a mettersi in salvo.

Un pullman del servizio di trasporto locale Stie è stato completamente distrutto dalle fiamme questa mattina, lunedì 31 agosto, a Legnano.

Pullman in fiamme in via Pionieri dell’aria

L’incendio è scoppiato poco dopo le 7.30 in via Pionieri dell’aria, nella zona al confine con Villa Cortese, a poca distanza dalla SP12. Il rogo si è sviluppato improvvisamente al momento dell’accensione del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incendio ci sarebbe stato un cortocircuito, che avrebbe innescato le fiamme nel vano motore. In pochi istanti il pullman è stato avvolto dal fuoco, provocando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Fortunatamente, in quel momento il mezzo era vuoto. A bordo si trovava soltanto l’autista, che è riuscito a mettersi in salvo e non ha riportato ferite. Non si registrano quindi persone coinvolte né intossicati.

Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e Croce Rossa

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Milano, che hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, i Carabinieri della Compagnia di Legnano e, a scopo precauzionale, un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano.

Nessun ferito, ma pesanti danni al mezzo

Pesanti i danni al mezzo, che è rimasto gravemente compromesso dopo essere stato avvolto dalle fiamme. Saranno ora gli accertamenti a chiarire nel dettaglio le cause del guasto che ha provocato il cortocircuito e il successivo incendio.