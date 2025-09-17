“Puliamo il mondo 2025”, si ripulisce la “zona della droga”

“Puliamo il mondo 2025”, tutto pronto a Buscate.

“Puliamo il mondo 2025”, la giornata ecologica

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo”, il circolo Massimo Scalia di Buscate organizza per domenica 21 settembre 2025, a partire dalle 14, una camminata in via della Miorina (purtroppo nota per la forte presenza di spacciatori di droga e clienti nella zona boschiva) durante la quale raccoglieremo i rifiuti abbandonati e libereremo la crocetta dalle erbacce. Il ritrovo è presso il ponte di via Manzoni.

L’appello dell’associazione

“Cittadini, associazioni, gruppi consiliari, tutti sono invitati – affermano da Legambiente – Sarà anche l’occasione per riappropriarci almeno per alcune ore di un luogo che è stato per decenni meta di devozione ed ora giace nel degrado, per sollecitare le istituzioni a mettere in atto azioni risolutive e per stimolare tutti quanti a riprendere a frequentare la zona e far sentire la propria presenza e vicinanza. Chi è già in possesso di materiale (guanti da lavoro, sacchi, attrezzi per lo sfalcio ecc.) è pregato di portarlo. In ogni caso il circolo fornirà il necessario”.