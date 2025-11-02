Pugni, calci e sputi alla ex davanti alle figlie e poi… va in trattoria

Prende a calci e pugni la ex compagna, davanti alle figlie di 5 e 9 anni poi scappa e viene preso in una trattoria di Pero dagli agenti del Commissariato di Polizia Bonola.

L’aggressione nel pomeriggio di sabato davanti ai clienti del centro commerciale milanese

L’ennesimo episodio di violenza ai danni di una donna è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato al centro commerciale Bonola di via Quarenghi, davanti a diverse persone che stavano facendo acquisti nei negozi del centro commerciale. Erano le 15.30 quando l’uomo, un 43enne italiano con precedenti, ha atteso la sua ex, anche lei italiana di 11 anni più giovane che lo aveva lasciato. L’uomo, descritto come visibilmente ubriaco, si sarebbe avvicinato alla donna Pugni al volto, calci e sputi per poi andarsene, come se nulla fosse accaduto.

Gli agenti del Commissariato milanese l’hanno rintracciato in una trattoria di Pero

Tutto questo sotto gli occhi delle due figlie della coppia in lacrime e spaventate dalla scena avvenuta davanti a loro. A dare l’allarme alcuni clienti del centro commerciale che hanno chiamato il 112. Sul posto gli agenti di Polizia del Commissariato Bonola che hanno sentito il racconto della donna e hanno subito avviato le indagini per cercare di rintracciare il 43enne. La ricerca dell’uomo è terminata circa due ore dopo l’accaduto quando gli agenti del Commissariato milanese l’hanno rintracciato in una trattoria di Pero dove l’uomo era andato a bere un aperitivo dopo aver aggredito la donna nel centro commerciale di via Quarenghi a Milano.

Il 43enne è stato arrestato con l’accusa di stalking

L’uomo è stato fermato e accompagnato per i controlli al commissariato di Bonola prima di essere trasferito nel carcere milanese di San Vittore con l’accusa di stalking.