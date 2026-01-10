Provoca un incidente e fugge, la Polizia Locale lancia un appello alla cittadinanza

"Chiunque abbia assistito all'evento, o possa fornire informazioni utili all'identificazione del responsabile o del veicolo in questione, è pregato di contattare immediatamente il Comando"

Appello alla cittadinanza per informazioni su incidente stradale.

L’incidente

Il Comando di Polizia Locale di Sedriano sta conducendo indagini per identificare il conducente responsabile di un grave incidente stradale con omissione di soccorso, avvenuto ieri, venerdì 9 gennaio, in via Papa Giovanni XXIII intersezione via Vittorio Veneto intorno alle 9.50.

Omissione di soccorso

L’incidente ha coinvolto un ciclista, un uomo di 31 anni che ha riportato lesioni e che è stato trasportato all’ospedale di Legnano dai mezzi di soccorso intervenuti. Il veicolo responsabile si è dato immediatamente alla fuga dopo l’impatto, senza prestare assistenza, allontanandosi in direzione di Vittuone.

Non si hanno riferimenti circa marca, modello, targa e colore della vettura.

L’appello

“Si fa appello al senso civico dei cittadini. Chiunque abbia assistito all’evento, o possa fornire informazioni utili all’identificazione del responsabile o del veicolo in questione, è pregato di contattare immediatamente il Comando al numero di telefono 02.9022081 o recarsi presso la più vicina stazione delle forze dell’ordine – afferma la Polizia Locale – La collaborazione è fondamentale per garantire che tali comportamenti, che costituiscono un grave reato, non restino impuniti. Si ringrazia per la collaborazione”.