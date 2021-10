Inveruno

I ragazzi dell'istituto Marcora protestano in strada con cartelloni e cori

Studenti in protesta: "Niente intervallo e difficoltà a tornare a casa": Sono queste le motivazioni che hanno spinto i ragazzi e le ragazze del Marcora di Inveruno a protestare stamani, lunedì 11 ottobre 2021, davanti ai cancelli dell'Istituto superiore.

"È da quando abbiamo iniziato la scuola che, con il problema covid e per evitare assembramenti, il preside non ci dà la possibilità di fare l'intervallo. Inoltre, a causa delle entrate scaglionate, spesso finiamo alle 15.20 le lezioni e per molti è un problema tornare a casa perché ci sono pochi autobus". Gli studenti sono decisi a continuare anche nei prossimi giorni se la situazione non dovesse essere risolta.

Cancellato l'intervallo

"Fare l'intervallo è un nostro diritto, come lo è dei professori - hanno spiegato - Invece siamo costretti a fare 7 ore di fila senza avere la possibilità di spezzare. Abbiamo provato a parlare col preside, ma ci ha risposto che per evitare gli assembramenti non possiamo fare l'intervallo".

L'orario di fine lezioni