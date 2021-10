Cane sfugge al padrone e finisce disperso nel Ticino

CUGGIONO

Il quattro zampe è improvvisamente saltato nel fiume, vani i tentativi di recuperarlo

Cane disperso nel Ticino

Stava facendo una passeggiata insieme al suo padrone lungo le sponde del Ticino, a Castelletto di Cuggiono. Poi all'improvviso il quattrozampe si è allontanato ma è finito in acqua. E' quanto successo nella mattina di ieri, sabato 10 ottobre 2021.

L'intervento

Il padrone non ha perso tempo e ha subito chiesto aiuto, anche perchè la portare del fiume era molto imponente per via della pioggia caduta nei giorni precedenti. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno che hanno cercato di rintracciare e recuperare l'animale. Ma non è stato possibile. Del cane più nessuna traccia.