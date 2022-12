Protesta col plaid al Quasimodo contro le aule fredde

Una protesta pacifica e tranquilla nei corridoi del liceo Quasimodo con plaid e coperte questa mattina, 15 dicembre, contro le basse temperature registrate all'inizio della settimana.

Continua a tenere banco al Liceo Quasimodo di Magenta la situazione del riscaldamento che ha generato alcune rimostranze da parte di ragazze e ragazze dell'istituto magentino che nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre, si sono presentati nella struttura della sede centrale dell'istituto armati di coperte, plaid e scialli fermandosi nei corridoi e non entrando in classe.

Tutto è partito nella giornata di lunedì quando al rientro in classe dopo il weekend, gli alunni hanno trovato un ambiente con temperature basse. Una situazione dovuta al fatto che nel fine settimana gli impianti vengono spenti.

"Quella di ragazze e ragazzi è una protesta pacifica ed ordinata senza disturbare le altre classi - spiega il presidente del consiglio d'istituto, Andrea Oltolina - Il tutto è collegato alle basse temperature registrate nei giorni scorsi ed in particolare ad inizio settimana. Quindi gli studenti si sono confrontati e hanno deciso di far sentire il proprio dissenso verso questa situazione, non standosene a casa, ma andando a scuola e sottolineando la problematica in questo modo".