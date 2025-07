Proseguono gli interventi per eliminare le barriere architettoniche

Lavori pubblici

Dal 15 al 31 luglio, l’attraversamento pedonale della stazione ferroviaria sarà interessato da un intervento di riqualificazione

Dopo i lavori già svolti nella zona nord della città di Magenta, sono proseguiti nei giorni scorsi e proseguiranno nei prossimi gli interventi nell’ambito del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, il cosiddetto Peba.

Nuovi interventi per eliminare le barriere architettoniche

Dal 15 al 31 luglio, l’attraversamento pedonale in prossimità della stazione ferroviaria sarà interessato da un intervento di riqualificazione. I lavori in questione prevedono il rialzo del passaggio pedonale, l’installazione di segnali luminosi lampeggianti alimentati da pannelli fotovoltaici e la realizzazione di una rampa per migliorare l’accesso alla stazione.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività, nel tratto di via Giovanni Brocca, tra i civici 14 e 23, sarà attivato il senso unico alternato e il divieto di sosta permanente tra i civici 17 e 19, dalle ore 7.00 alle 18.00, per tutta la durata dei lavori. I prossimi interventi sono previsti nelle vie Pusterla e Fornaroli. Il progetto in corso rientra nell’attuazione parziale del primo percorso accessibile previsto dal Peba, che collega i principali luoghi di interesse pubblico della città. Il costo dell’intervento è pari a 96.667,96 euro.