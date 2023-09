Arrestato da parte del commissariato di Legnano nei confronti di una donna di 27 anni di origine serba trovata in mezzo ad alcune auto con attrezzatura per scassinare e con una condanna di due anni di carcere da scontare.

Pronta a scassinare alcune auto: arrestata una 27enne

Nella mattinata di ieri 6 settembre, la Volante del Commissariato di Legnano, impegnata nel consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio e nella perlustrazione delle aree sensibili del territorio legnanese, nel transitare nella via Peschiera angolo via Achille Grandi, scorgeva la presenza di una giovane donna di 27 anni di nazionalità serba, che si aggirava tra le auto in sosta guardandosi attorno con atteggiamento circospetto.

Intuendo le intenzioni della donna, gli agenti della Polizia di Stato decidevano di procedere ad un controllo, nonostante la stessa, compreso di essere stata notata dai poliziotti, cercava di nascondersi tra i veicoli in sosta. La donna, priva di documenti, veniva accompagnata in Commissariato per i dovuti accertamenti: nelle tasche della donna gli agenti hanno trovato due cacciaviti ed una chiave a pappagallo, poi sequestrati, motivo per cui la stessa é stata denunciata per possesso di strumenti di effrazione.

Oltre ad aver prevenuto la probabile commissione di furti, l'esito dei rilievi segnaletici consentivano di appurare l'identità della donna: a suo carico emergeva un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di La Spezia, che dispone a suo carico la pena della reclusione per due anni e mezzo per il reato di ricettazione.

É stata pertanto tradotta al carcere di San Vittore di Milano per espiare la sua pena.