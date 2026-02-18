Proiettile e lettera di minacce a due consiglieri comunali

Nuovi episodi di intimidazione politica denunciati a Cornaredo.

Proiettile e lettera di minacce

Nei giorni scorsi una lettera di minacce è stata recapitata al consigliere comunale Marzio Foti, mentre addirittura un proiettile è stato recapitato al consigliere Vito Vatalaro. Entrambi esponenti di Fratelli d’Italia, sono in carica dal giugno 2024. Le minacce sono state denunciate al comando della Polizia locale di Cornaredo che sta procedendo con le indagini.

Consiglieri comunali

Nella serata di mercoledì Fratelli d’Italia, attraverso le parole dell’assessore regionale Romano La Russa e Guglielmo Villani segretario provinciale, ha ricordato come non sia il primo episodio di intimidazione dopo la minaccia ricevuta via telefono dall’assessore Dario Ceniti, sempre di Fdi, alcuni mesi fa.

Fdi

Da La Russa e Villani parole di sostegno al consigliere a cui è stato recapitato il proiettile, a cui ha fatto subito seguito la nota di solidarietà da parte del Partito Democratico.

Fratelli d’Italia esprime la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio avvenuto nella città di Cornaredo, dove a un consigliere comunale del partito è stato recapitato un proiettile. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l’intero sistema democratico e il libero esercizio dell’impegno politico. Purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Negli ultimi tempi si sono verificati altri segnali preoccupanti di un clima avvelenato verso gli esponenti istituzionali locali di Fratelli d’Italia, che il partito respinge con determinazione. Non è tollerabile alcuna forma di intimidazione o violenza, né tantomeno un simile imbarbarimento del confronto politico. A chi pensa di poter condizionare l’azione amministrativa attraverso minacce e gesti intimidatori, rispondiamo con fermezza: Fratelli d’Italia non si farà intimidire e continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni. Nel ribadire la nostra piena solidarietà al consigliere coinvolto, chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto e di garantire la sicurezza di tutti gli amministratori locali. Ci auguriamo, con un pizzico di ironia vista la vicinanza del Carnevale, che si tratti di un gesto riconducibile a uno “scherzo” di pessimo gusto — ipotesi già di per sé grave — perché diversamente saremmo di fronte a un fatto di una tale gravità da costringere il partito ad adottare iniziative e provvedimenti molto duri a tutela dei propri rappresentanti.

Solidarietà dal Pd

Il circolo di Partito Democratico di Cornaredo esprime la propria più ferma solidarietà al consigliere comunale di Fratelli d’Italia che ha ricevuto un proiettile recapitato al proprio indirizzo. Si tratta di un gesto grave e inaccettabile e purtroppo non è la prima volta. Le intimidazioni e le pressioni di qualunque natura non possono e non devono trovare spazio nell’azione politica e nella vita delle istituzioni. Chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto, accertando con rapidità e chiarezza responsabilità e motivazioni, affinché episodi di questo tipo non si ripetano e venga garantita la sicurezza di chi svolge un incarico pubblico al servizio della comunità. Riteniamo inoltre che, di fronte a fatti così gravi, sia necessario un segnale forte e unitario da parte di tutto il Consiglio comunale. È fondamentale riaffermare insieme i valori della legalità, del rispetto e della convivenza civile che devono guidare l’azione amministrativa.

Giovedì il consiglio comunale avrà l’occasione per discutere dell’accaduto nelle sale di palazzo FIlanda.

“Escalation”

«Esprimo la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio avvenuto a Cornaredo, dove a un consigliere comunale di Fratelli d’Italia è stato recapitato un proiettile. Un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona coinvolta ma anche il principio stesso di libertà di chi è impegnato nelle istituzioni locali». Dichiara l’onorevole Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia.

«Purtroppo – prosegue Maerna – non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi tempi si sono registrati a Cornaredo segnali preoccupanti di un clima sempre più ostile nei confronti di amministratori del nostro partito. Un’escalation che va respinta con decisione, perché nessuna forma di minaccia o violenza può trovare spazio nel confronto politico».

«A chi pensa di condizionare l’azione amministrativa con intimidazioni – aggiunge – rispondiamo con fermezza: Fratelli d’Italia non arretra di un passo e continuerà a lavorare con serietà, responsabilità e rispetto delle istituzioni».

«Esprimo piena solidarietà al consigliere coinvolto e confido che le autorità competenti facciano rapidamente piena luce sull’accaduto, garantendo la sicurezza di tutti i nostri eletti».