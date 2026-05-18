Professore ferito durante una lite tra studenti: colpito alla testa, finisce in ospedale

È successo nella sede distaccata dell’ex Medea: il docente 60enne è stato soccorso dalla Croce rossa e trasportato al Pronto soccorso in codice giallo. La dirigente scolastica ha convocato i genitori dei ragazzi coinvolti.

Un professore dell’Isis Bernocchi di Legnano è finito al Pronto soccorso dopo essere stato colpito alla testa durante una lite tra studenti.

Professore ferito mentre cerca di sedare una rissa tra studenti di seconda

È successo nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio, nella sede distaccata dell’ex Medea, in via Paganini. L’insegnante, soccorso dalla Croce rossa cittadina, è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Legnano, mentre la dirigente scolastica Elena Maria D’Ambrosio ha raggiunto la sede distaccata per ricostruire quanto accaduto e ha convocato gli studenti coinvolti. L’episodio è avvenuto poco dopo le 10 nell’edificio di via Paganini, che ospita gli indirizzi Operatore veicoli a motore e Tecnico manutenzione autoveicoli. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una banale discussione tra alcuni studenti di seconda, tutti minorenni, degenerata rapidamente in momenti di forte tensione. La situazione non è passata inosservata e alcuni insegnanti sono intervenuti per cercare di separare i ragazzi e calmare gli animi. Nel corso dei momenti più concitati, però, uno dei docenti è stato colpito alla testa con l’asta metallica di un dispenser di gel disinfettante, brandita da uno studente 16enne.

Il docente, 60 anni, è stato trasportato al Pronto soccorso in codice giallo

Stando a quanto emerso, il gesto non sarebbe stato diretto volontariamente contro il professore, rimasto coinvolto nella colluttazione mentre tentava di dividere gli studenti. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Legnano che ha trasportato il docente all’ospedale cittadino in codice giallo per accertamenti. L’uomo, pur essendo in via di miglioramento, non sarebbe ancora stato dimesso.

La dirigente scolastica ha convocato i genitori degli studenti coinvolti

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Legnano per gli accertamenti del caso. La dirigente scolastica Elena Maria D’Ambrosio si è recata personalmente nella sede di via Paganini e ha convocato i genitori degli studenti coinvolti. Nei prossimi giorni la scuola valuterà eventuali provvedimenti disciplinari seguendo le procedure previste dall’istituto.