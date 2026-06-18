Il Processo Hydra, la maxi-inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sul presunto sistema mafioso in Regione Lombardia, il consorzio nato dalla nata dall’alleanza tra Camorra, Cosa Nostra, ’Ndrangheta non si sposterà. Respinta la richiesta delle difese di trasferire gli atti per competenza territoriale a Busto Arsizio.

Processo Hydra: respinta la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Abbiategrasso

Altro punto deciso questa mattina, giovedì 18 giugno 2026, nell’aula bunker di San Vittore al processo Hydra, il Tribunale ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Abbiategrasso per tardiva richiesta di costituzione. A questo punto il Comune di Abbiategrasso è ufficialmente escluso dal processo, ha vinto la linea dell’avvocato Francesco Catania , consigliere comunale di Abbiategrasso e avvocato di uno degli indagati, che si era sempre manifestazione contrario alla richiesta del Comune di Abbiategrasso.

Il commento dell’avvocato Catania