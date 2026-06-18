Il Processo Hydra, la maxi-inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano sul presunto sistema mafioso in Regione Lombardia, il consorzio nato dalla nata dall’alleanza tra Camorra, Cosa Nostra, ’Ndrangheta non si sposterà. Respinta la richiesta delle difese di trasferire gli atti per competenza territoriale a Busto Arsizio.
Processo Hydra: respinta la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Abbiategrasso
Altro punto deciso questa mattina, giovedì 18 giugno 2026, nell’aula bunker di San Vittore al processo Hydra, il Tribunale ha respinto la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Abbiategrasso per tardiva richiesta di costituzione. A questo punto il Comune di Abbiategrasso è ufficialmente escluso dal processo, ha vinto la linea dell’avvocato Francesco Catania , consigliere comunale di Abbiategrasso e avvocato di uno degli indagati, che si era sempre manifestazione contrario alla richiesta del Comune di Abbiategrasso.
Il commento dell’avvocato Catania
“Da avvocato – sottolinea Catania – Il Tribunale ha confermato la fondatezza delle eccezioni che avevo sollevato e l’Italia è uno stato di diritto. Da politico – rimarca – Mi auguro che questa decisione consenta di riportare il confronto sul terreno del diritto e non della propaganda. Ora è opportuno riflettere sull’accaduto e chiedere conto dei costi affrontati per portare avanti la propaganda a spese dei cittadini abbiatensi. Ringrazio chi mi è stato vicino in mesi caratterizzati da attacchi personali spesso molto duri”.