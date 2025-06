Nuovo capitolo del caso Farfalle della ginnastica ritmica relativo a presunti maltrattamenti e abusi contro alcune ex atlete della nazionale italiana.

Processo Farfalle ginnastica ritmica: tre mesi di sospensione per la Maccarani

Sono tre i mesi di squalifica decisi dalla giustizia sportiva della Federginnastica per Emanuela Maccarani, ex dt delle azzurre della ritmica, originaria di Rho, che li ha patteggiati per 'comportamento antisportivo', e 15 giorni di sospensione anche per l'ex presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi e 50 giorni all'ex vicepresidente federale Valter Peroni.