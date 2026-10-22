Primo e terzo posto per la Ginnastica Skill al Winter Club di Villa Guardia

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Nel palazzetto di Villa Guardia, le atlete della società Ginnastica Skill di Canegrate hanno disputato la competizione regionale a squadre del torneo Winter Club.

Primo posto nella categoria LE Open per la squadra Cortesi Lauria-Liardo-Parini, nonostante qualche errore ed il cambio di formazione a causa delle compagne infortunate Barile e Usai, che hanno tifato a bordo pedana.

I risultati nelle categorie LD Open e LC1 Allieve

Nella categoria LD Open la squadra Cappellotto-Monaco-Zoia-Tamagni-Fornara conclude in una buona 6^posizione. Agnese Fornara ottiene il 2° miglior punteggio al corpo libero e Carolina Cappellotto il 3° posto sia al cerchio sia alle clavette.

Terzo posto nella categoria LC1 Allieve per la squadra Baratto-Sandri-Donadio-Mariuzzo-Olgiati, seguite in 4^ posizione dalla squadra Pucci-De Simone-Morandi-Paccanelli ed in 5^ posizione dalla squadra Mingardo-Sidoti-Borroni. Elsa Baratto ottiene il 3° punteggio al corpo libero, Emma Sidoti il 2° punteggio sia alla fune sia al nastro, Clara Sandri il 3° punteggio alla fune, Giorgia Paccanelli e Giorgia Borroni il 1° punteggio pari merito al cerchio, Sophie Morandi il 3° punteggio alla palla, Giada Donadio il 1° punteggio alle clavette ed Elisa Pucci il 1° punteggio al nastro e il 3° punteggio alle clavette.

I piazzamenti nelle categorie LC1 Open e LC2 Open

Nella categoria LC1 Open la squadra Conte-Croci-Restelli-Usai-Baratto termina in 9^ posizione. Gaia Conte ottiene il 3° punteggio alle clavette.

Nella categoria LC2 Open la squadra composta da Stirparo-Biondi-Lampugnani termina in 6^ posizione seguita in 7^ posizione dalla squadra Colombo-Dell’Orto-Pompa. Martina Stirparo ottiene il 1° punteggio al nastro, Martina Colombo il 1° alle clavette e Giorgia Dell’Orto il 3° al cerchio.

Verso la prossima prova regionale

Nonostante ci siano state alcune imprecisioni, dovute all’esordio in pedana dei nuovi esercizi, tutte le squadre hanno dimostrato carattere e buone potenzialità per affrontare con caparbietà la prossima prova regionale.