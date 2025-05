Primi parcheggi rosa in città: "L’uguaglianza deve manifestarsi nelle piccole azioni"

Anche Vittuone dà il via libera ai suoi primi parcheggi rosa. Sono stati realizzati nei giorni scorsi i primi due stalli di sosta riservati a donne in stato di gravidanza e genitori con figli fino ai due anni di età.

Anche Vittuone ha i suoi primi parcheggi rosa

I due parcheggi si trovano in punti strategici del territorio comunale. Uno è in Piazza Italia, in prossimità della maggior parte degli esercizi commerciali del paese (negozi di alimentari, di abbigliamento, bar) e dei servizi rivolti ai cittadini (municipio, ufficio postale, chiesa, banca); il secondo, invece, si trova in via Ghidoli, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

La sosta nei cosiddetti parcheggi rosa è normata dall’articolo 188 bis del Codice della strada, che prevede che questi stalli siano ad uso esclusivo delle donne in stato di gravidanza o di genitori con figli di età non superiore ai due anni. I parcheggi sono facilmente individuabili sia grazie alla segnaletica orizzontale, di colore rosa, sia a quella verticale, che indica il divieto di sosta per chi non possiede i requisiti sopra menzionati.

Per usufruire dei parcheggi rosa è necessario essere in possesso del rilascio del permesso rosa, da esporre sul veicolo. Ma come si fa a ottenerlo? È sufficiente recarsi presso l’Ufficio della Polizia locale, compilare il modulo di richiesta, presentando l’attestazione del medico specialista per le donne in stato di gravidanza o l’autodichiarazione di essere genitori di bambini inferiori ai due anni, e versare 16 euro per il bollo. Il permesso scade al compimento dei due anni del bambino. Chiunque usufruisca dello stallo di sosta rosa senza averne diritto o ne faccia un uso improprio è soggetto a una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro.

Il commento dell'assessora Ceriani

La realizzazione dei parcheggi rosa è stata fortemente voluta dall’assessora alle Pari Opportunità, Francesca Ceriani: