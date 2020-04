Primi 40 tamponi alla Sant’Erasmo

I tanto attesi tamponi per gli ospiti della Rsa Sant’Erasmo di Legnano sono arrivati.

Arrivati i tamponi alla Sant’Erasmo

Per il momento l’Ats ne ha autorizzati solo 40. “Confidiamo nella possibilità, per i prossimi giorni, di eseguirli su tutti gli altri ospiti – fanno sapere dalla struttura – Nella mattinata di ieri abbiamo concordato con il laboratorio convenzionato le modalità operative per l’esecuzione”.

A breve gli esiti

La Direzione Generale, sentita la Direzione Sanitaria, ha individuato i nominativi degli ospiti da esaminare in questa prima fase. I tamponi sono stati eseguiti ieri pomeriggio e, a breve, dovrebbero comunicare gli esiti. Grazie alla conoscenza puntuale delle situazioni dei singoli ospiti sarà finalmente possibile pianificare più efficacemente l’assistenza, sia a livello logistico – separando gli ospiti con esito positivo da quelli con esito negativo – sia a livello medico-infermieristico, prevedendo percorsi di cura differenziati – aggiungono dalla rsa – In ogni caso, rimane e rimarrà comunque ancora il rischio che sugli ospiti “negativi” possa operare personale asintomatico o esposto al contagio. Questo problema potrà essere risolto nel momento in cui riusciremo finalmente ad ottenere tamponi sistematici su tutto il personale in servizio”.

