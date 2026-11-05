La donna ha subito allertato il Commissariato, l'uomo è stato bloccato e portato in carcere

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Preso lo stalker: faceva persecuzione e appostamenti quotidiani alla compagna. In azione la Polizia di Stato di Legnano. La donna veniva seguita anche sul posto di lavoro, una Rsa di Cerro Maggiore.

Preso lo stalker: faceva persecuzione e appostamenti quotidiani

Perseguitava la compagna. Con anche appostamenti quotidiani, anche sul posto di lavoro della donna ossia una Rsa di Cerro Maggiore. L’uomo, un 52enne pakistano, è stato arrestato in flagranza del reato di atti persecutori dalla Polizia di Stato di Legnano. L’intervento è scattato durante uno degli scorsi pomeriggi. Intorno alle 14, a seguito di una telefonata d’emergenza arrivata al Commissariato da parte della vittima – scossa e in lacrime – gli agenti si sono mossi all’istante. La donna, già nota alla Polizia per delle precedenti querele e denunce presentate nei confronti dell’uomo, aveva segnalato la presenza dello stesso vicino al suo posto di lavoro, una Rsa di Cerro Maggiore.

Il trasferimento in carcere

I poliziotti si sono subito diretti sul posto; nel corso del pattugliamento nell’area adiacente alla struttura sanitaria, hanno così individuato e bloccato il 52enne in via Dell’Acqua, angolo via Donizzetti a Cerro Maggiore. Dagli accertamenti svolti e dalle testimonianze raccolte, è emerso un quadro di molestie ripetute e appostamenti quotidiani: nella stessa giornata dell’arresto, l’uomo aveva atteso la vittima sotto casa prima del suo ingresso al lavoro, per poi ripresentarsi all’esterno della struttura al termine del turno, inseguendo la donna. Quest’ultima viveva con un grave stato di ansia e timore per la sua incolumità ed è stata costretta a modificare anche le proprie abitudini di vita. A carico del 52enne figurava già un provvedimento di Ammonimento del Questore notificato ad aprile 2026 e una recente denuncia in stato di libertà. Informato tempestivamente dell’arresto, il pubblico ministero di Busto Arsizio ha disposto il trasporto dell’uomo nel carcere di Busto Arsizio.