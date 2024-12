L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, 27 dicembre 2024: a prendere fuoco un'auto a Vanzaghello.

Prende fuoco un'auto: intervengono i Vigili del Fuoco

A prendere fuoco è stato un camper che si trovava parcheggiato in un'abitazione privata in zona cimitero. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della stazione di Castano Primo e i Vigili del Fuoco, che subito si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme e verificare che non ci fossero altri focolai dai quali potesse scaturire nuovamente il rogo.

La situazione è stata posta sotto controllo e costantemente monitorata dagli operatori intervenuti. Presenti sul posto anche il Sindaco Arconte Gatti e il vicesindaco Edoardo Zara.