Il Comune di Legnano lancia una call per artisti, in via prioritaria del territorio, che vogliano esporre le proprie opere negli spazi del Castello.

Mostre al Castello di Legnano: il Comune apre le candidature per gli artisti

L’obiettivo è organizzare delle mostre collettive che vadano a integrare il calendario delle esposizioni organizzate dal Comune, in cui gli artisti abbiano la possibilità di esporre gratuitamente in una o più sale.

«Dopo l'anno del centenario, che ha comportato una programmazione straordinaria, riprendiamo il percorso di valorizzazione del Castello come "casa" degli artisti locali, intrapreso anni fa col progetto “Le stanze dell'arte” e già rilanciato all'inizio del nostro mandato -spiega Guido Bragato, assessore alla Cultura. Non abbiamo mai smesso di dare spazio alle proposte del territorio - pensiamo a CAPitolo 20025 e ai giovani di Biblionote - e ora torniamo a dare a queste il massimo risalto nella cornice prestigiosa del Castello. Un luogo che è sempre più vivo lungo tutto l'anno; dalle esposizioni temporanee alle mostre e agli eventi di Fondazione Palio fino alla recente festa di Natale dello scorso sabato».

Possono partecipare tutti gli artisti del territorio, singolarmente o riuniti in collettivi, che vogliano esporre le proprie opere di:

· pittura e grafica

· scultura e installazione, anche site-specific

· fotografia

Quando si svolgeranno le mostre

Le mostre si svolgeranno nel corso del 2025 e avranno la durata di 15 giorni (con apertura sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Nella domanda si potrà indicare il periodo preferito e se le opere si prestano per essere esposte all’aperto. Il calendario delle esposizioni sarà predisposto dall’Ufficio Cultura sulla base delle preferenze e delle domande pervenute, con assegnazione di uno spazio del Castello di Legnano. In tal modo nel medesimo periodo esporranno diversi artisti in modo del tutto autonomo. Tutte le proposte saranno valutate dall’Ufficio Cultura, il cui giudizio è insindacabile e definitivo, e i candidati selezionati saranno contattati telefonicamente per ricevere conferma di partecipazione. Il modulo da compilare per la candidatura è raggiungibile tramite link pubblicato con la news della call sul sito comunale: https://comune.legnano.mi.it/notizie/3214311/mostre-castello-aperta-call-artisti

Il termine per presentare le candidature è il 26 gennaio.