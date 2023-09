Prende a bastonate la madre e minaccia di morte i Carabinieri: arrestato 23enne

I Carabinieri di Rho hanno arrestato ieri, 24 settembre 2023, un 23enne che prima aveva preso a bastonate la madre e il suo compagno e successivamente ha minacciato di morte i militari intervenuti.

Prende a bastonate la madre e minaccia i carabinieri

Nella mattinata del 24 settembre 2023, a Rho, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per lesioni personali, porto di armi e oggetti atti ad offendere, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un italiano 23enne, censurato.

Il giovane, alle ore 10.40 circa, a seguito dell’ennesima lite in famiglia, scaturita per futili motivi, aveva percosso con un bastone, la madre, una donna italiana 49enne ed il convivente, un 55enne italiano, per poi scappare in strada brandendo due coltelli. All’arrivo dei Carabinieri, giunti su richiesta delle stesse vittime, dopo averli minacciati di morte, simulando il gesto di tagliar loro la gola, era fuggito nuovamente in casa, chiudendosi all’interno della propria camera da letto. Grazie all’intervento di ulteriori due pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia, nel frattempo sopraggiunte, il 23enne ha desistito, permettendo di farsi arrestare. A seguito dell’aggressione i le due vittime si sono recate al pronto soccorso dell’Ospedale di Rho, dal quale sono stati dimessi con 3 giorni di prognosi (la donna) e 5 giorni (l’uomo).

Trovato in possesso di droga

All’esito di una successiva perquisizione domiciliare, all’interno della camera da letto del giovane sono stati rinvenuti e sequestrati, gr. 48 di hascisc, gr. 32 di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ed i due coltelli sopra accennati. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale "san vittore" di Milano.