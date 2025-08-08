Pregiudicato si aggirava in città in veste di "arrotino": intercettato dalla Polizia Locale

Sanzione e divieto di ritorno sul territorio

Le ricerche degli agenti sono partite a seguito delle segnalazioni dei cittadini

Nella mattinata di oggi, venerdì 8 agosto, la Polizia locale di Castano Primo e Nosate ha individuato e sottoposto a controllo di polizia un soggetto segnalato da vari cittadini. L'allarme

Il veicolo apparentemente usato da un “arrotino” era stato segnalato al centralino del Comando di piazza Mazzini e sulle pagine social, aggirarsi tra le abitazioni destando particolare allarme nella cittadinanza.

Le immediate ricerche da parte dell’equipaggio della Polizia locale di Castano Primo e Nosate hanno permesso di individuarlo nella zona a nord di Castano. A bordo è stato identificato un soggetto pregiudicato già noto per le cosidette “truffe del gas”. Sanzione e divieto di ritorno sul territorio

Accompagnato presso il locale Comando è stato, al termine della attività di controllo, sanzionato per irregolarità rispetto al vigente regolamento di polizia urbana e gli è stato notificato un avviso di avvio del procedimento atto all’emissione del divieto di ritorno in questi territori. L'importanza della segnalazioni