Sanzione e divieto di ritorno sul territorio

Pregiudicato si aggirava in città in veste di "arrotino": intercettato dalla Polizia Locale

Le ricerche degli agenti sono partite a seguito delle segnalazioni dei cittadini

Pregiudicato si aggirava in città in veste di "arrotino": intercettato dalla Polizia Locale
Castano Primo
Pubblicato:
Nella mattinata di oggi, venerdì 8 agosto, la Polizia locale di Castano Primo e Nosate ha individuato e sottoposto a controllo di polizia un soggetto segnalato da vari cittadini.

L'allarme

Il veicolo apparentemente usato da un “arrotino” era stato segnalato al centralino del Comando di piazza Mazzini e sulle pagine social, aggirarsi tra le abitazioni destando particolare allarme nella cittadinanza.
Le immediate ricerche da parte dell’equipaggio della Polizia locale di Castano Primo e Nosate hanno permesso di individuarlo nella zona a nord di Castano. A bordo è stato identificato un soggetto pregiudicato già noto per le cosidette “truffe del gas”.

Sanzione e divieto di ritorno sul territorio

Accompagnato presso il locale Comando è stato, al termine della attività di controllo, sanzionato per irregolarità rispetto al vigente regolamento di polizia urbana e gli è stato notificato un avviso di avvio del procedimento atto all’emissione del divieto di ritorno in questi territori.

L'importanza della segnalazioni

I complimenti per la celere risoluzione sono arrivati al Comando di Polizia locale da parte dell’assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile Carlo Iannantuono, che ha ribadito come «le segnalazioni tempestive permettono il pronto intervento delle forze dell’ordine».
Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151