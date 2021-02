Preghiera per i sacerdoti ricoverati in ospedale: così l’oratorio San Giovanni Bosco fa il tifo per don Emanuele e don Silvio, contagiati dal Covid.

Preghiera a distanza per i sacerdoti ricoverati in ospedale

“Per mostrare la nostra vicinanza e il nostro sostegno a Don Emanuele e Don Silvio, in collaborazione con l’Oratorio Sant’Andrea di Casterno, abbiamo deciso di creare un appuntamento di preghiera comunitaria.

Don Giuseppe e sarà trasmesso sulle Questo momento verrà presieduto dae sarà trasmesso sulle pagine Facebook dei due Oratori e sulla radio parrocchiale”, spiegano dall’oratorio robecchese.

L’appuntamento venerdì sera

L’appuntamento è per venerdì 26 febbraio alle 20,45 “per riunirci in preghiera e stringerci attorno ai nostri sacerdoti in difficoltà”. Il primo a risultare positivo, due settimane fa, fu don Silvio, poi, qualche giorno dopo anche il parroco e decano si ammalò. I due sacerdoti sono stati portati in ospedale la scorsa settimana. Nelle Messe domenicali sono stati accompagnati con la preghiera.