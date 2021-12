Precipita sul luogo di lavoro, grave operaio di 43 anni

Infortunio

E' successo poco fa all'ospedale San Gerardo di Monza. La vittima è di Rho.

Una caduta improvvisa e poi la paura. Un incidente sul lavoro è andato in scena poco fa, oggi lunedì 6 dicembre, poco dopo le 15.50 all’ospedale San Gerardo di Monza.

L'infortunio sul lavoro

Dalle prime informazioni trapelate, si tratterebbe di un operaio di 43 anni di Rho che è precipitato all’interno dell’area del nosocomio di via Pergolesi mentre stava lavorando e ha riportato fratture multiple.

L’allarme è scattato in codice rosso e immediato è stato il trasporto al Pronto soccorso.

Indagini in corso

Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, M.L. è stato subito sottoposto agli accertamenti del caso in Pronto soccorso. Le sue condizioni appaiono gravi in quanto per la caduta ha riportato diversi traumi. Sull’episodio indaga la Questura di Monza a cui andrà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.