Morto l'operaio di 43 anni di Rho che stava ristrutturando una parte dell'ospedale di Monza

L'operaio stava ristrutturando una parte dell'ospedale San Gerardo di Monza

E' morto nelle prime ore della mattinata di oggi M.L. l'operaio di 43 anni di Rho rimasto ferito ieri mentre effettuava una ristrutturazione in via Pergolesi all'interno dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Trasportato in pronto soccorso con fratture multiple

L’allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 15 di ieri. L'uomo sarebbe precipitato all’interno dell’area del nosocomio di via Pergolesi mentre stava lavorando e ha riportato fratture multiple.

L'operaio è stato subito trasportato in pronto soccorso dove le sue condizioni sono subito state definite gravissime dai medici in servizio.

Sull'episodio indaga la Questura di Monza

Sull’episodio indaga la Questura di Monza a cui andrà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.